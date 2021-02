Fiorentina | Prandelli | “Molto bravi nella ripresa contro lo Spezia”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Lacon un buon secondo tempo ha battuto al Franchi lo. A fine gare l'analisi del tecnico viola Cesare: "Affrontavamo una squadra in forma e li temevamo. Siamo statinel secondo tempo cambiando qualcosa, indovinando i cambi. Stiamo cercando la continuità.Torino, Inter e Samp non abbiamo giocato male. Ma la cosa importante è che non dobbiamo perderci in dettagli banali. A volte ci complichiamo la vita, ci abbattiamo e ci esaltiamostessa partita”.caption id="attachment 1096681" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.