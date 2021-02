Fiorentina, occhio allo Spezia. I ragazzi di Italiano arrivano al Franchi da favoriti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo Spezia che stasera si presenterà in casa della Fiorentina ha quasi i connotati della favorita, partendo però da una situazione di risorse nettamente inferiori. La Fiorentina costa più del doppio dal punto di vista degli ingaggi, ma non rende allo stesso modo, e segna molto meno. Quella del Franchi sarà una vera e propria sfida salvezza, senza se e senza ma. Appare un po’ triste per la storia dei Viola ma è tutto vero: oggi, dopo il trionfo di sabato scorso col Milan, sono i ragazzi di Italiano gli uomini da battere. Foto: sito Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 febbraio 2021) Loche stasera si presenterà in casa dellaha quasi i connotati della favorita, partendo però da una situazione di risorse nettamente inferiori. Lacosta più del doppio dal punto di vista degli ingaggi, ma non rendestesso modo, e segna molto meno. Quella delsarà una vera e propria sfida salvezza, senza se e senza ma. Appare un po’ triste per la storia dei Viola ma è tutto vero: oggi, dopo il trionfo di sabato scorso col Milan, sono idigli uomini da battere. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

