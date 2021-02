Figc, Sibilia si candida alla presidenza: Per coerenza. Me lo chiede la Lega Nazionale Dilettanti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Poche ore e il calcio italiano sceglierà il suo presidente. Lunedì verrà eletto il numero 1 della Figc. Gabriele Gravina scende in campo per un secondo mandato, Cosimo Sibilia lo sfida e, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera, spiega che la sua candidatura è figlia della “coerenza”. “Mi è stato chiesto dalla stragrande maggioranza della Lnd”, dice il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, che aggiunge: “Io faccio politica e non ho mai anteposto interessi personali a quelli collettivi. Poi se si aggiunge un accordo disatteso, diventa anche una questione d’onore. C’è un patto firmato da me per la LND, Ulivieri per gli allenatori, Gravina per la Lega Pro, Nicchi per gli arbitri e l’ex ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 febbraio 2021) Poche ore e il calcio italiano sceglierà il suo presidente. Lunedì verrà eletto il numero 1 della. Gabriele Gravina scende in campo per un secondo mandato, Cosimolo sfida e, in un’intervistaGazzetta dello Sport e al Corriere della Sera, spiega che la suatura è figlia della “”. “Mi è stato chiesto dstragrande maggioranza della Lnd”, dice il presidente della, che aggiunge: “Io faccio politica e non ho mai anteposto interessi personali a quelli collettivi. Poi se si aggiunge un accordo disatteso, diventa anche una questione d’onore. C’è un patto firmato da me per la LND, Ulivieri per gli allenatori, Gravina per laPro, Nicchi per gli arbitri e l’ex ...

