FIGC, Sibilia: «Deluso da Abete. Mi candido per coerenza» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cosimo Sibilia ha parlato delle prossime elezioni della FIGC in programma il 22 febbraio Cosimo Sibilia è, insieme a Gabriele Gravina, uno dei candidati alle elezioni del prossimo 22 febbraio per la carica di presidente della FIGC. E in una intervista rilasciata al Corriere delle Sera ha parlato del suo programma, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. CANDIDATURA – «L’ho fatto per coerenza e per rispettare il percorso che nel 2018 ci ha permesso di mettere fine al commissariamento. Ero in vantaggio in tutte e tre le votazioni. Ho fatto un passo indietro. Il mio è stato un gesto di responsabilità, altrimenti il calcio sarebbe rimasto per chissà quanto tempo senza una guida regolarmente eletta. Mi sono comportato così per il bene di tutti. Il patto tra me e Gravina, è bene ricordarlo, era ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cosimoha parlato delle prossime elezioni dellain programma il 22 febbraio Cosimoè, insieme a Gabriele Gravina, uno dei candidati alle elezioni del prossimo 22 febbraio per la carica di presidente della. E in una intervista rilasciata al Corriere delle Sera ha parlato del suo programma, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. CANDIDATURA – «L’ho fatto pere per rispettare il percorso che nel 2018 ci ha permesso di mettere fine al commissariamento. Ero in vantaggio in tutte e tre le votazioni. Ho fatto un passo indietro. Il mio è stato un gesto di responsabilità, altrimenti il calcio sarebbe rimasto per chissà quanto tempo senza una guida regolarmente eletta. Mi sono comportato così per il bene di tutti. Il patto tra me e Gravina, è bene ricordarlo, era ...

Ultime Notizie dalla rete : FIGC Sibilia Governo Draghi, sottosegretari: duello tra partiti, i nomi in corsa Se la scelta dovesse ricadere su Sibilia, dovrebbe rinunciare alla candidatura a presidente della Figc che lo vede contrapposto all'attuale presidente federale, Gabriele Gravina . Per il Viminale poi ...

Per Mario Fantini (Delegato Assembleare): "È tempo di rinnovamento" ... lunedì Fantini sarà a Roma per la Assemblea Elettiva del nuovo Presidente della FIGC . 'Sarà un ... Cosimo Sibilia . 'Ero positivo al Covid - 19 " rivela il Delegato Assembleare " e, con molto ...

