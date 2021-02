FIFA 21 | Icon Prime Moments disponibili nei pacchetti

Leggi su fifaultimateteam

(Di venerdì 19 febbraio 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che lesono ora disponibile neidella popolare modalità21 Ultimate Team. Le cartehanno Overall e Stats che rispecchiano il periodo dell’apice della carriera di un giocatore caratterizzato da prestazioni di livello assoluto che hanno consentito il raggiungimento di grandi traguardi. Le carte in questione sarannoneidi FUT 21 fino al termine della stagione.21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre. Continuate a seguirci anche tramite i nostri ...