FIFA 21 Global Series | l’intesa con EA porta le gare del torneo sulla BBC ma solo quelle europee

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La21, il gioco competitivo diche appassiona tantissimi giocatori esports, potrebbe arrivare a molti più spettatori quest’anno. Tutto merito della collaborazione intrapresa tra Electronic Arts e la British Broadcasting Corporation (BBC), che consentirà di “spingere” ledelattraverso le piattaforme digitali della rete. Le qualificazioni regionali e i playoff dellaEurope andranno in onda su BBC iPlayer, sia sul sito Web che sull’app BBC Sport, a partire da domani, sabato 20 febbraio. Nel frattempo, EA continuerà a trasmettere contemporaneamente sia sui canali Twitch che su YouTube di EA Sports, immaginandola come un’altra strada per attirare sempre più ...

... Fortnite a 91 milioni, Call of Duty: Warzone a 75 milioni, Minecraft a 74 milioni, Grand Theft Auto V a 71 milioni, Counter - Strike:Offensive a 58 milioni e21 che completa la top 10 ...L'appuntamento con leSeries è fissato per il weekend del 20 e 21 febbraio con la fase finale del terzo Europe Qualifier, seguito dall'eClub World Cup (dal 24 al 28) con quattro team ...Da sottolineare che proprio a causa della giovane età Vejrgang non può partecipare ai tornei ufficiali delle FIFA Global Series, riservati agli Over 16. Settimana dopo settimana il ragazzo ha infranto ...Non ci resta che attendere per scoprire fino a dove si spingeranno i nerazzurri, con la competizione che si terrà dal 24 al 28 febbraio : nell’attuale stagione competitiva i nerazzurri competono sia i ...