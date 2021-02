Festival di Sanremo 2021, Amadeus chiama come ospite una conduttrice Mediaset! (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mancano pochissimi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2021, che andrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo. Quest’anno la pandemia ha rischiato di far annullare la manifestazione per via dell’alto rischio di contagio che potrebbe verificarsi durante un evento di tale portata. Alla fine, dopo conferme e smentite, la Rai e la direzione artistica sono riusciti a portare avanti la realizzazione del Festival, accettando però i rigidi protocolli sanitari, che impongono ad esempio l’assenza del pubblico nel teatro Ariston. Nel frattempo Amadeus ha svelato alcuni nomi che prenderanno parte all’evento: tra i tanti vedremo Elodie, Matilda De Angelis, Giorgia, Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovi?, Fiorello, Ornella Vanoni e Naomi Campbell. In questi minuti è arrivata inoltre una ... Leggi su trendit (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mancano pochissimi giorni all’inizio deldi, che andrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo. Quest’anno la pandemia ha rischiato di far annullare la manifestazione per via dell’alto rischio di contagio che potrebbe verificarsi durante un evento di tale portata. Alla fine, dopo conferme e smentite, la Rai e la direzione artistica sono riusciti a portare avanti la realizzazione del, accettando però i rigidi protocolli sanitari, che impongono ad esempio l’assenza del pubblico nel teatro Ariston. Nel frattempoha svelato alcuni nomi che prenderanno parte all’evento: tra i tanti vedremo Elodie, Matilda De Angelis, Giorgia, Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovi?, Fiorello, Ornella Vanoni e Naomi Campbell. In questi minuti è arrivata inoltre una ...

IlContiAndrea : Positivo Moreno Conficconi degli #Extraliscio in gara al Festival di Sanremo. In quarantena la band. Scatta il trac… - rtl1025 : ?? Il tecnico del #Bologna Sinisa #Mihajlovic ha annunciato in conferenza stampa che parteciperà al Festival di… - GoalItalia : Sinisa Mihajlovic annuncia la composizione di un Super Duo per il Festival di Sanremo ???? - eros_rubbu : RT @IlContiAndrea: #BarbaraPalombelli sarà co-conduttrice della serata del venerdì del Festival di Sanremo (ANSA) #Sanremo2021 https://t.co… - Adnkronos : #Sanremo2021, #BarbaraPalombelli è la quarta co-conduttrice del Festival -