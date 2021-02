Federatore giallorosso o leader M5S Per Conte è già tempo di scelte L’ex premier ha benedetto l’alleanza di Centrosinistra Ma il progetto rischia già di saltare per i veti tra i dem

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Giuseppeè stato ildell’emergenza, nel senso che gli è scoppiata in mano la più grossa emergenza mondiale dalla fine dell’ultima guerra. E non è poco. Nessuno poteva prevedere quello che stava per succedere ed anzi altri uomini politici, come ad esempio Nicola Zingaretti, l’avevano presa alla leggera.no. Dopo un primo momento di comprensibile sbandamento ha recuperato alla grande con misure stringenti e precise. Mossa che ci ha portato ad un’estate con contagi assai ridotti. Purtroppo gli sconsiderati comportamenti estivi hanno poi prodotto il noto disastro della seconda ondata, ora in parte mitigata dal sistema dei colori regionali, sempre voluto dal precedente esecutivo. Lo stesso nuovoMario Draghi ha riconosciuto il merito del successore. Finita l’avventura a Palazzo Chigi ora si pone ...