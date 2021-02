FBI | International | CBS pensa alla terza serie dall’universo creato da Dick Wolf

(Di venerdì 19 febbraio 2021) FBI:, CBS sta lavorandonell’universo FBI, mentre cerca di espandere il più possibile i franchise già in onda. Nell’ultimo periodo il canale in chiaro americano CBS è in una fase in cui sta prendendo decisioni sul futuro delle suee dei franchise in onda. Sta già sviluppando unarevival di CSI, ambientata a Las Vegas, e anche un nuovo spinoff di NCIS, ambientato alle Hawaii (dopo aver annunciato la chiusura di NCIS: New Orleans). Oggi arriva la notizia che il canale stia lavorando all’espansione di un altro franchise in onda, quelloda(papà di Chicago Fire e Law & Order), FBI. Secondo Deadline, il canale stando a FBI: ...

La potenziale nuova serie si intitola FBI: International e si concentra sulle operazioni dell'FBI in giro per il mondo. Se ordinata, sarebbe il secondo spin-off di FBI dopo FBI: Most Wanted, in onda. FBI International un nuovo spinoff in produzione per il mondo di FBI serie tv di Dick Wolf per CBS con già all'attivo Most Wanted. La nuova serie seguirà gli agenti dell'FBI in giro per il mondo. NCIS potrebbe non essere l'unico franchise di CBS a dare il benvenuto a un nuovo spin-off la prossima stagione. Dopo la notizia di NCIS: Hawaii.