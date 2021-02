Fasano: con le scuole chiusi anche gli uffici pubblici Provvedimenti del sindaco (Di venerdì 19 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: Ulteriori misure restrittive a Fasano a causa del Covid. Nei giorni scorsi il direttore del Sisp aveva comunicato al sindaco Francesco Zaccaria la presenza di 60 casi di variante inglese nella cittadina brindisina e il capo dell’Amministrazione comunale oggi ha deciso «di chiudere fino a fine mese tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, in accordo con i dirigenti scolastici. Ritengo che la situazione dei contagi, descritta nei giorni scorsi, necessiti di Provvedimenti che, in via precauzionale, possano contenere al massimo la diffusione del contagio. Medie e superiori erano già in didattica a distanza da ieri, a queste si aggiungeranno da lunedì anche elementari e tutti i servizi educativi di gestione pubblica e privata (come ad esempio ludoteche e ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 19 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: Ulteriori misure restrittive aa causa del Covid. Nei giorni scorsi il direttore del Sisp aveva comunicato alFrancesco Zaccaria la presenza di 60 casi di variante inglese nella cittadina brindisina e il capo dell’Amministrazione comunale oggi ha deciso «di chiudere fino a fine mese tutte ledi ogni ordine e grado del territorio comunale, in accordo con i dirigenti scolastici. Ritengo che la situazione dei contagi, descritta nei giorni scorsi, necessiti diche, in via precauzionale, possano contenere al massimo la diffusione del contagio. Medie e superiori erano già in didattica a distanza da ieri, a queste si aggiungeranno da lunedìelementari e tutti i servizi educativi di gestione pubblica e privata (come ad esempio ludoteche e ...

smaple_tweet : ??Siamo arrivati alla fine della nostra #smartweekinterviews! ?? Come cambia la nostra mente con l’utilizzo delle Nu… - Herbert403 : Con 60 casi, ora non serve chiudere. Aspettiamo che i casi diventino 600, 6.000, 60.000... ?????? Puglia, i timori pe… - infoitinterno : La variante inglese arriva nel Brindisino: focolaio a Fasano con la presenza anche in altri comuni - AgoraBlog2 : Il Sindaco Zaccaria: «Ancora una volta ho appreso dai giornali notizie che invece sarebbe indispensabile fornire in… - TantiAuguriGio : RT @VanityFairIt: Ecco chi è Rocco Fasano, dopo il successo clamoroso di #SkamItalia -