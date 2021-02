Fabio Massimo Castaldo M5s | ' Basta con questa guerra fratricida'

FrankTaricone : RT @globalistIT: Arriva l'appello sui social del vicepresidente del Parlamento europeo. - Syrenaegiziana : RT @globalistIT: Arriva l'appello sui social del vicepresidente del Parlamento europeo. - globalistIT : Arriva l'appello sui social del vicepresidente del Parlamento europeo. - AlexVetuschi : RT @La7tv: #lariachetira Sistema delle zone colorate, lo chef Fabio #Picchi: 'È stato un assoluto disastro, questo apri e chiudi incide su… - massimo_san : RT @IaconaRiccardo: Che Tempo Che Fa, dopo Barack Obama Fabio Fazio mette a segno un altro “colpaccio” -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Massimo

Metropolitan Magazine

Arriva lo sfogo su Facebook del vicepresidente del Parlamento europeo,Castaldo: "Se qualcuno dovesse chiedermi chi è il peggiore nemico del Movimento 5 Stelle direi, senza dubbio alcuno, il Movimento stesso. Anziché rimanere compatti nella scelta di ...'Un comportamento da eroe - ha detto il sindaco di CasalecchioBosso - come sancito dalla ... anche se non gli hanno dato la medaglia.' Zecchi non ha voluto rispondere alla lettera di...Arriva lo sfogo su Facebook del vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo: "Se qualcuno dovesse chiedermi chi è il peggiore nemico del Movimento 5 Stelle direi, senza dubbio alcuno ...MONFALCONE Baia di Panzano, sminamento a Marina Nova, buona la prima. La riqualificazione dell’argine parte da qui, dalle prime verifiche sull’operatività a mare. L’assenza di residuati a suggellare l ...