Ex Ilva | Fontana Confindustria Puglia | ' bene cig e intervento di Stato'

Bari, 19 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Plaudo all'iniziativa del ministro Giorgetti: molto bene l'assicurazione sulla cig per l'ex Ilva così come importante l'assicurazione che lo Stato seguirà in prima persona la vicenda". Lo dichiara, ad Adnkronos/Labitalia, Sergio Fontana presidente di Confindustria Puglia, commentando l'incontro che da poco si è concluso al Mise. "Come Confindustria -ricorda Fontana- siamo contrari all'ingerenza dello Stato nella vita delle imprese, ma qui siamo in emergenza assoluta e ben venga che lo Stato si assuma la responsabilità delle gestione di una vicenda così grave". "La soluzione per l'ex Ilva, senza scavalcare la magistratura -conclude Fontana- che ...

