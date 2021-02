Ex cementificio Ciotta, pubblicato l’avviso per l’affidamento dei lavori (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Urbanistica, Raffaele Romano, rendono noto che è stato pubblicato l’avviso pubblico per le manifestazioni d’interesse finalizzate alla successiva fase di invito per l’affidamento dei lavori di recupero funzionale ed efficientamento energetico dell’immobile confiscato ex cementificio Ciotta ubicato in contrada Olivola. La struttura, com’è noto, è stata destinata al Comune di Benevento dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità ed è stata oggetto di un Accordo di programma tra lo stesso Comune e l’Università degli studi del Sannio per una ricerca finalizzata alla promozione, allo sviluppo e al consolidamento di opportunità e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Urbanistica, Raffaele Romano, rendono noto che è statopubblico per le manifestazioni d’interesse finalizzate alla successiva fase di invito perdeidi recupero funzionale ed efficientamento energetico dell’immobile confiscato exubicato in contrada Olivola. La struttura, com’è noto, è stata destinata al Comune di Benevento dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità ed è stata oggetto di un Accordo di programma tra lo stesso Comune e l’Università degli studi del Sannio per una ricerca finalizzata alla promozione, allo sviluppo e al consolidamento di opportunità e ...

