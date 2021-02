Everton | Ancelotti | “È il momento giusto per battere il Liverpool”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Carlocarica i suoi nella conferenza alla vigilia del derby, in programma domani alle ore 18.30. “È da tanto tempo che l’non vince un derby e domani potrebbe essere il. Ma dipenderà da quello che saremo capaci di fare in campo”. Un successo ad Anfield che all’manca dal 1999. Anfield che ovviamente sarà chiuso al pubblico. A tal proposito,spiega: “Anfield è uno degli stadi più difficili in cui giocare. Il fatto che si giochi a porte chiuse potrebbe essere un vantaggio per chi è in trasferta”. L’arriva alla partita dopo due sconfitte di fila. Ilinvece ha perso le ultime tre di campionato, ma è reduce dalla vittoria per 0-2 sul campo ...

Un altro invita a cedere Rabiot : 'È il meno poliedrico dei centrocampisti, se è vero chel o vuole all'si deve vendere'. Ma non sono pochi quelli che attaccano Pirlo : 'I ...Commenta per primo Secondo Defensa Central James Rodriguez sta valutando di lasciare l'di, dove non è più del tutto soddisfatto. L'attaccante può passare all' Atletico Madrid .Everton, Ancelotti carica i suoi: "È il momento giusto per battere il Liverpool. le porte chiuse sono un vantaggio per chi gioca in trasferta" ...Scommesse Premier League: analisi, quote, statistiche, probabili formazioni e free pick sulla 25a giornata del campionato di calcio inglese del 19-20-21-22 febbraio 2021.