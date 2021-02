Europa League, quante lacrime: se la cava solo la Roma. Gattuso, Napoli ko: un flop che pesa come un macigno (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il 2-2 del Milan a Belgrado non è di per sé un brutto risultato, se è vero che basterà un pareggio (0-0 o 1-1) nel ritorno per passare agli ottavi di Europa League. È però un pessimo risultato per come matura e per il momento della stagione in cui arriva. L'andata dei sedicesimi di finale era infatti l'impegno più scomodo dell'annata dei rossoneri perché andava giocata con il pensiero rivolto anche all'Inter, la quale, nel frattempo, si sta serenamente preparando per il derby che piegherà il destino della corsa scudetto. Il pareggio assomiglia più ad una sconfitta che ad una vittoria anche perché il valore dell'avversario è piuttosto basso: fosse italiana, la Stella Rossa sarebbe infatti una squadra da classifica povera in Serie A e il fatto che Falcinelli, di proprietà del Bologna e reduce da un'annata in B con il Perugia, ne sia il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il 2-2 del Milan a Belgrado non è di per sé un brutto risultato, se è vero che basterà un pareggio (0-0 o 1-1) nel ritorno per passare agli ottavi di. È però un pessimo risultato permatura e per il momento della stagione in cui arriva. L'andata dei sedicesimi di finale era infatti l'impegno più scomodo dell'annata dei rossoneri perché andava giocata con il pensiero rivolto anche all'Inter, la quale, nel frattempo, si sta serenamente preparando per il derby che piegherà il destino della corsa scudetto. Il pareggio assomiglia più ad una sconfitta che ad una vittoria anche perché il valore dell'avversario è piuttosto basso: fosse italiana, la Stella Rossa sarebbe infatti una squadra da classifica povera in Serie A e il fatto che Falcinelli, di proprietà del Bologna e reduce da un'annata in B con il Perugia, ne sia il ...

