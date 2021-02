Eugenie di York, parto complicato: la sua scoliosi poteva far male a lei e al bambino (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono trascorsi dieci giorni da quando la principessa Eugenie di York ha partorito il suo primo figlio. Proprio la neomamma aveva dato l’annuncio con un post su Instagram che mostrava una manina, e a commento dei cuori blu. E ora iniziano a uscire le prime indiscrezioni sul parto. Intervistati dalla rivista People, alcuni amici della … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono trascorsi dieci giorni da quando la principessadiharito il suo primo figlio. Proprio la neomamma aveva dato l’annuncio con un post su Instagram che mostrava una manina, e a commento dei cuori blu. E ora iniziano a uscire le prime indiscrezioni sul. Intervistati dalla rivista People, alcuni amici della … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

VanityFairIt : La principessa, che lo scorso 9 febbraio ha dato alla luce il primogenito, si è sottoposta a un cesareo per i probl… - lamescolanza : Eugenie di York lascia l’ospedale con il suo bimbo e il marito Jack Brooksbank: è più radiosa che mai - Il Decoder - VanityFairIt : La cugina è legittimata a questo punto nel sentirsi «leggermente» oscurata...? - BlackDuchesse : @MartyRockstar @perchetendenza Non ha rinunciato al trono. È ancora sesto in linea di successione semplicemente da… - OhWhatFun__ : @_lasilviaaa Però hanno detto che si sono sentiti quando è nato il figlio di Eugenie. Per quanto ami gli York, c’è… -

Ultime Notizie dalla rete : Eugenie York Eugenie di York "ha fatto un cesareo, per via dell'intervento alla schiena" A nove giorni dalla nascita del primogenito avuto dal marito Jack Brookbank, Eugenie di York si starebbe riprendendo in fretta dal parto che, si scopre solo ora, è stato un cesareo. A svelarlo al magazine People , una fonte vicina alla famiglia reale, e ciò spiega anche il ...

Meghan Markle e Harry in attesa del secondo figlio, scatta il toto nome: spicca l'ipotesi Diana A pochi giorni dalla nascita del figlio di Eugenie di York , nella famiglia reale è stato il momento di gioire per un'altra bella notizia, un altro royal baby in arrivo. Stavolta si tratta di Meghan Markle e Harry . I duchi di Sussex sono in ...

Eugenie di York «ha fatto un cesareo, per via dell intervento alla schiena» Vanity Fair Italia Eugenie di York ha avuto un parto cesareo: è stato a causa dei problemi di scoliosi Eugenie di York è diventata mamma il 9 febbraio ma attualmente sarebbe ancora in ospedale. Il motivo? Ha dovuto avere un parto cesareo a causa dei problemi di scoliosi di cui soffre da sempre e ora si ...

Eugenie di York «ha fatto un cesareo, per via dell'intervento alla schiena» La principessa, che lo scorso 9 febbraio ha dato alla luce il primogenito, si è sottoposta a un cesareo per i problemi alla schiena che ha avuto da bambina. «Si sta riprendendo molto bene», ha rivelat ...

A nove giorni dalla nascita del primogenito avuto dal marito Jack Brookbank,disi starebbe riprendendo in fretta dal parto che, si scopre solo ora, è stato un cesareo. A svelarlo al magazine People , una fonte vicina alla famiglia reale, e ciò spiega anche il ...A pochi giorni dalla nascita del figlio didi, nella famiglia reale è stato il momento di gioire per un'altra bella notizia, un altro royal baby in arrivo. Stavolta si tratta di Meghan Markle e Harry . I duchi di Sussex sono in ...Eugenie di York è diventata mamma il 9 febbraio ma attualmente sarebbe ancora in ospedale. Il motivo? Ha dovuto avere un parto cesareo a causa dei problemi di scoliosi di cui soffre da sempre e ora si ...La principessa, che lo scorso 9 febbraio ha dato alla luce il primogenito, si è sottoposta a un cesareo per i problemi alla schiena che ha avuto da bambina. «Si sta riprendendo molto bene», ha rivelat ...