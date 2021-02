ETF Bitcoin | boom di scambi nel primo giorno di quotazione

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – È inziata conper 165 milioni di dollari ladelETF in assoluto sul, che ha debuttato ieri sulla Borsa di Toronto. Chiamato “PurposeETF”, fornisce esposizione alla più grande criptovaluta del mondo investendo direttamente in “fisico/digitale”, ha affermato l’emittente Purpose Investments. Il fondo è sia in dollari canadesi che in dollari USA. I volumi dio sono stati ben al di sopra del tipicodi un ETF in Canada, secondo l’analista di Bloomberg Intelligence James Seyffart. Ancora nessun ETF sulo altre criptovalute è riuscito a ottenere l’approvazione negli Stati Uniti, sebbene cinque istituzioni finanziarie, tra cui VanEck ...

BitcoinitaliaT : L’ETF Bitcoin del Nord America ha raggiunto un volume di scambi di $ 165 milioni nel primo giorno - rubini_ivan : Debutta oggi il primo ETF a replica fisica su #Bitcoin in Canada, Toronto. L’Etf presenta un volume di scambi al pr… - InvestireDaZero : CEO di Ark Invest: approvazione di un Bitcoin ETF più probabile con la nuova leadership della SEC… - InvestingItalia : CEO di Ark Invest: approvazione di un Bitcoin ETF più probabile con la nuova leadership della SEC - - Valerio59784405 : CEO di Ark Invest: approvazione di un Bitcoin ETF più probabile con la nuova leadership della SEC… -

Ultime Notizie dalla rete : ETF Bitcoin

Il Messaggero

inziata con scambi per 165 milioni di dollari la quotazione del primoin assoluto sul, che ha debuttato ieri sulla Borsa di Toronto. Chiamato "Purpose", fornisce esposizione alla più grande criptovaluta del mondo investendo direttamente in "fisico/digitale", ha affermato l'emittente Purpose Investments. Il fondo è sia in dollari ...Segna il passo il, tra l'altro sostenuto da nuove dichiarazioni di Elon Musk. Ieri il primoche permette di seguire il prezzo della principale criptovaluta del mondo ha debuttato a ...(Teleborsa) – È inziata con scambi per 165 milioni di dollari la quotazione del primo ETF in assoluto sul bitcoin, che ha debuttato ieri sulla Borsa di Toronto. Chiamato “Purpose ...No conosce soste l'ascesa del Bitcoin, con i prezzi che hanno avvicinato oggi la soglia dei $53.000 (top a 52.954 dollari). C'è addirittura chi vede la criptovaluta decuplicare il proprio ...