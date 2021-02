Espulsione per i ribelli. Ma ora i 5S temono un contro-Movimento. Dopo il Senato, strappo alla Camera. E c’è l’incognita Di Battista (Di venerdì 19 febbraio 2021) “I 15 Senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi”. L’annuncio via social del capo politico reggente M5S Vito Crimi arriva in mattinata. Fuori potrebbero andare pure gli assenti ingiustificati (6 Senatori in tutto). Ma soprattutto stessa sorte toccherà ai 16 deputati che ieri sera hanno votato no a Draghi (Corda, Sapia, Spessotto, Testamento, Volpi, Baroni, Cabras, Colletti, Costanzo, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Russo, Sarli, Termini e Vallascas). E probabilmente anche ai 4 che si sono astenuti (Paxia, Villarosa, Raduzzi e Sodano). Mentre è da decidere il destino di quanti erano assenti senza valide giustificazioni. Non hanno votato Corneli, Ehm, Menga, Romaniello, Spadoni (in quanto presidente dell’assemblea), Tucci, Di Lauro, Masi, Penna, Scutellà (per motivi di salute), Suriano, Zanichelli. In ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) “I 15ri che hanno votato nofiducia saranno espulsi”. L’annuncio via social del capo politico reggente M5S Vito Crimi arriva in mattinata. Fuori potrebbero andare pure gli assenti ingiustificati (6ri in tutto). Ma soprattutto stessa sorte toccherà ai 16 deputati che ieri sera hanno votato no a Draghi (Corda, Sapia, Spessotto, Testamento, Volpi, Baroni, Cabras, Colletti, Costanzo, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Russo, Sarli, Termini e Vscas). E probabilmente anche ai 4 che si sono astenuti (Paxia, Villarosa, Raduzzi e Sodano). Mentre è da decidere il destino di quanti erano assenti senza valide giustificazioni. Non hanno votato Corneli, Ehm, Menga, Romaniello, Spadoni (in quanto presidente dell’assemblea), Tucci, Di Lauro, Masi, Penna, Scutellà (per motivi di salute), Suriano, Zanichelli. In ...

