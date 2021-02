Esercito: una Istituzione sana e coesa, al servizio del Paese (Di venerdì 19 febbraio 2021) Presentato oggi il Rapporto Esercito 2020, che ripercorre il lavoro della Forza Armata nei dodici mesi della pandemia. L’evento di presentazione ha visto la partecipazione del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, e del Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara. Il Rapporto rappresenta il tradizionale appuntamento editoriale con cui la Forza Armata fa il punto della situazione e analizza le attività condotte nel corso dell’anno passato, illustrando, allo stesso tempo, i più importanti programmi per il futuro. Sono circa 10mila gli uomini e le donne dell’Esercito che sono stati impegnati con il loro lavoro nell’emergenza Covid. Oltre 1,8 milioni le persone controllate in un anno, e 372mila veicoli. Fin dalla prima fase dell’emergenza è stato disponibile un team medico, 10 task-force, con 418 ... Leggi su leurispes (Di venerdì 19 febbraio 2021) Presentato oggi il Rapporto2020, che ripercorre il lavoro della Forza Armata nei dodici mesi della pandemia. L’evento di presentazione ha visto la partecipazione del Capo di Stato Maggiore dell’, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, e del Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara. Il Rapporto rappresenta il tradizionale appuntamento editoriale con cui la Forza Armata fa il punto della situazione e analizza le attività condotte nel corso dell’anno passato, illustrando, allo stesso tempo, i più importanti programmi per il futuro. Sono circa 10mila gli uomini e le donne dell’che sono stati impegnati con il loro lavoro nell’emergenza Covid. Oltre 1,8 milioni le persone controllate in un anno, e 372mila veicoli. Fin dalla prima fase dell’emergenza è stato disponibile un team medico, 10 task-force, con 418 ...

