Escursionisti dispersi sul Monte Velino dopo una valanga | trovato il corpo di una dei quattro

E' stato da poco individuato il corpo di uno dei quattroda domenica 24 gennaio sul . Sarebbe quello di Valeria Mella, 25 anni. Nella mattinata erano in corso le ricerche, mai interrotte se non nelle giornate di forte maltempo, anche ...Il corpo di uno dei 4sul Velino dallo scorso 25 gennaio sarebbe stato individuato. Non si sa al momento a chi appartenga: Tonino Durante, 60 anni, GianMauro Frabotta, 33, Gianmarco Degni, 26 e ...Il corpo senza vita della 25enne Valeria Mella, uno dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino dal 25 gennaio, è stato ritrovato dai soccorritori. Sotto la neve restano ancora i corpi di ...E’ stato da poco individuato il corpo di uno dei quattro escursionisti dispersi dallo scorso 24 gennaio sul Monte Velino, a percepire le tracce del corpo è stato uno dei cani molecolari. Si tratta di ...