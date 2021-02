Esce venerdì 12 marzo “Meridionale”, il nuovo album di Aiello (Di venerdì 19 febbraio 2021) Esce venerdì 12 marzo il nuovo album di Aiello, “Meridionale”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD. Da domani, sabato 20 febbraio, è possibile il presave e preorder. «“Meridionale” è un omaggio a chi mi ha dato la voce. È la mia prima occasione per accendere una luce buona su una terra raccontata spesso a tinte scure, è un’occasione per vederne uno dei suoi infiniti lati buoni – il mix di culture diverse che l’hanno resa unica, speciale» In “Meridionale”, Aiello racconta le proprie radici attraverso un linguaggio nuovo, frutto di una ricerca in continua evoluzione, la cui parola chiave è ‘contaminazione’, di suoni e generi. Nelle tracce, le chitarre classiche e latine ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021)12ildi, “”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD. Da domani, sabato 20 febbraio, è possibile il presave e preorder. «“” è un omaggio a chi mi ha dato la voce. È la mia prima occasione per accendere una luce buona su una terra raccontata spesso a tinte scure, è un’occasione per vederne uno dei suoi infiniti lati buoni – il mix di culture diverse che l’hanno resa unica, speciale» In “”,racconta le proprie radici attraverso un linguaggio, frutto di una ricerca in continua evoluzione, la cui parola chiave è ‘contaminazione’, di suoni e generi. Nelle tracce, le chitarre classiche e latine ...

