Esami maturità 2021 | senza prove scritte

Leggi su webzeta

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il neoministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi in un’intevista al Corriere della sera ha annunciato che per il corrente anno scolastico glidisi svolgeranno. Come nel trascorso anno scolastico. Prova da sostenere Un esame orale. L’ammisssione all’esame sarà deliberata dal Consiglio di classe. Si tratta di una esternazione del Ministro ma prima dinare in modo puntuale la procedura che ha in mente il Prof. Patrizio Bianchi sarà nececessario consultare le disposizioni varie di carattere amministrativo che saranno emanate : decreto e circolari applicative relativamente alla prova finale dell’ultimo anno di scuola superiore e alla composizione delle commissioni d’esame. Webzeta.it ritornerà sull’argomento.