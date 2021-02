Esami di maturità e di terza media saranno solo prove orali (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono pronte le ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo di Istruzione, che lunedì saranno inviate al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il parere previsto prima della loro emanazione. Le ordinanze definiscono gli Esami di giugno, tenendo conto dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del Paese. Sia per il primo che per il secondo ciclo, l’Esame si baserà su una prova orale che partirà con la discussione di un elaborato. Lo rende noto il Ministero dell’Istruzione, aggiungendo che la sessione d’Esame di maturità avrà inizio il prossimo 16 giugno. “L’Esame consentirà alle studentesse e agli studenti di esprimere quanto maturato nel corso dei loro anni di studio”, sottolinea il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. “Studentesse e studenti, attraverso il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono pronte le ordinanze suglidi Stato del primo e del secondo ciclo di Istruzione, che lunedìinviate al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il parere previsto prima della loro emanazione. Le ordinanze definiscono glidi giugno, tenendo conto dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del Paese. Sia per il primo che per il secondo ciclo, l’Esame si baserà su una prova orale che partirà con la discussione di un elaborato. Lo rende noto il Ministero dell’Istruzione, aggiungendo che la sessione d’Esame diavrà inizio il prossimo 16 giugno. “L’Esame consentirà alle studentesse e agli studenti di esprimere quanto maturato nel corso dei loro anni di studio”, sottolinea il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. “Studentesse e studenti, attraverso il ...

Scuola: Meloni, 'no scritti a maturità, Bianchi fotocopia Azzolina in salsa Pd'