Esame di terza media, ci sarà solo una prova orale (con elaborato). Indicazioni ufficiali del Ministero dell'Istruzione

Non solo la maturità, il Ministero dell'Istruzione ha reso noto le modalità di svolgimento anche per l'Esame di terza media.

Esame di terza media: che succede col nuovo ministro The Wam.net L’esame di maturità sarà solo orale Le ordinanze sugli esami di Stato sono pronte: sia l’esame di maturità che quello di terza media si baseranno solamente su una prova orale, partendo dalla discussione di un elaborato. Una formula semp ...

Esami di maturità e di terza media saranno prove orali Sono pronte le ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo di Istruzione, che lunedì saranno inviate al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il parere previsto prima dell ...

