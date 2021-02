Esame di Stato 2021, le scelte del nuovo ministro dell'Istruzione (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Nel 2021 niente scritti, ma un elaborato da discutere all’orale": sarebbe questa l'intenzione del nuovo ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Maturità 2021, Bianchi: “Niente scritti, ma non saranno tutti ammessi” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Nelniente scritti, ma un elaborato da discutere all’orale": sarebbe questa l'intenzione del, Patrizio Bianchi. Maturità, Bianchi: “Niente scritti, ma non saranno tutti ammessi” su Notizie.it.

BitterStinger : @fanpage Ma possibile che l'unica cosa che sanno fare sulla scuola e cambiare l'esame di stato? Ogni ministro deve… - aleve74 : @Gabriel12349955 @eterea_naive In Germania non é stato sospeso, solo in alcuni distretti.... Sembra che sian sotto esame solo alcuni lotti. - carlo112244 : RT @fanpage: #Maturità2021, grandi cambiamenti in arrivo per gli esami di stato - fanpage : #Maturità2021, grandi cambiamenti in arrivo per gli esami di stato - papone1975 : @robymes @monacelt c’è stato e c’è. Io per primo, se ci penso, che ho fatto Ragioneria, sto subdolamente facendo pr… -