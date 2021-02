Esame di Maturità, annuncio del Ministro: “Ecco come sarà” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Per il secondo anno consecutivo l’Esame di Maturità sarà fortemente segnato dall’emergenza Covid. Provvedimenti presi per tutelare studenti e professori: l’annuncio del nuovo Ministro dell’Istruzione. Anche quello del 2021 sarà… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 19 febbraio 2021) Per il secondo anno consecutivo l’difortemente segnato dall’emergenza Covid. Provvedimenti presi per tutelare studenti e professori: l’del nuovodell’Istruzione. Anche quello del 2021… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

fanpage : #Maturità2021, grandi cambiamenti in arrivo per gli esami di stato - news_mondo_h24 : Scuola, per la Maturità gli studenti dovranno preparare un elaborato ampio da discutere all’orale - Agenzia_Dire : Le prove avranno inizio da metà giugno: ecco come sarà l'esame di #maturità2021. - LiberoPetrucci : Scuola fino al 30/6 e ripresa il 6/9. Maturità dal 16/6 a lezioni in corso con tesina ed esame solo orale. Raccoman… - GRETA1SGARBO : RT @SkyTG24: Scuola, Bianchi: 'Anche quest’anno niente scritti alla maturità, solo un elaborato orale' -