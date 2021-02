(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Ilpuò rappresentare unaperla, soprattutto in Italia. Non abbiamo inserito nessun fondo delin questo piano. Quindi il, che sono convinto partirà quest'anno, sarà in aggiunto". Ad affermarlo, nel corso della presentazione del piano strategico 2021-24, è l'ad di Eni, Claudiosottolineando che ci potrebbe essere la possibilità di "nei settori delle bio raffinerie, del waste to fuel e sulla Cattura e sequestro del carbonio (Ccs)".

andrea_morby : $ENI - Recovery: Descalzi, buona possibilità per accelerare transione - TV7Benevento : Eni: Descalzi, 'Recovery buona opportunità per accelerare transizione'... - RobRe62 : RT @sole24ore: Eni svela il nuovo piano e migliora il dividendo. I conti 2020 reggono l’impatto del Covid - borrillo62 : RT @sole24ore: Eni svela il nuovo piano e migliora il dividendo. I conti 2020 reggono l’impatto del Covid - sole24ore : Eni svela il nuovo piano e migliora il dividendo. I conti 2020 reggono l’impatto del Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Eni Descalzi

Così l'amministratore delegato di, Claudio, presentando il Piano strategico 2021 - 2024 alla comunità finanziaria. "Il nostro obiettivo è diventare un investment case a livello globale: ...dell'Claudionella nota sui risultati del 2020, sottolineando che 'in pochi mesi abbiamo rivisto il nostro programma di spesa e minimizzato l'impatto sulla cassa della caduta del prezzo ...Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Il Recovery può rappresentare una buona opportunità per accelerare la transizione, soprattutto in Italia. Non abbiamo inserito nessun fondo del Recovery in questo piano. Q ...Nel 2020 insieme alla pandemia si è verificata la massima contrazione mai registrata della domanda globale di petrolio (-9% circa sul 2019), con ...