Energica | nuovo accordo commerciale in Francia

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) –Motor Company, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, ha firmato unin. Ildealer The Electric Motorbike Shop è situato a Tolosa. “Tolosa rappresenta per il brandun’ulteriore tappa nello sviluppo della rete vendita francese – ha affermato Giacomo Leone,Sales & Field Marketing Director – Nel 2020 nel paese il mercato di moto elettriche è cresciuto del 30% nonostante i mesi di lockdown, questo grazie anche al contributo di”. “Tolosa, la città di riferimento dell’aviazione e dello spazio ined incline a tecnologie innovative, doveva certamente proporre al proprio ...

Energica nuovo

