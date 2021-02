Energia: associazione Arte, irragionevole nuovo spostamento fine prezzi tutelati (2) (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - "A livello legislativo (prime bozze della legge 'Concorrenza' del 2015) - ricordano - era stato stabilito il termine del 2016 per il passaggio di tutti i clienti al libero mercato, tale termine è stato poi rinviato all'estate 2018, ma, come se non bastasse, si è poi optato per un ulteriore slittamento al 2019. Siamo arrivati al 2020 con un ulteriore rinvio e, per non risolvere una volta per tutte questa asimmetria di mercato libero a livello nazionale, forse assisteremo ad un lievissimo calo del prezzo di tutela, ma solo dal mese di gennaio 2021, grazie alla “scusa” del cliente vulnerabile". "Questa situazione di stallo – scrivono ancora -, causata da un'ingiusta asimmetria informativa sulla clientela, potrebbe agevolare in modo del tutto anticoncorrenziale le società che operano sia come venditori che come distributori. I gruppi societari proprietari anche di aziende di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - "A livello legislativo (prime bozze della legge 'Concorrenza' del 2015) - ricordano - era stato stabilito il termine del 2016 per il passaggio di tutti i clienti al libero mercato, tale termine è stato poi rinviato all'estate 2018, ma, come se non bastasse, si è poi optato per un ulteriore slittamento al 2019. Siamo arrivati al 2020 con un ulteriore rinvio e, per non risolvere una volta per tutte questa asimmetria di mercato libero a livello nazionale, forse assisteremo ad un lievissimo calo del prezzo di tutela, ma solo dal mese di gennaio 2021, grazie alla “scusa” del cliente vulnerabile". "Questa situazione di stallo – scrivono ancora -, causata da un'ingiusta asimmetria informativa sulla clientela, potrebbe agevolare in modo del tutto anticoncorrenziale le società che operano sia come venditori che come distributori. I gruppi societari proprietari anche di aziende di ...

APPLiA_Italia : RT @2didenari: Elettrodomestici: cosa cambia con la nuova #etichettaenergetica? Ne parliamo con Marco Imparato di @APPLiA_Italia, Associazi… - 2didenari : Elettrodomestici: cosa cambia con la nuova #etichettaenergetica? Ne parliamo con Marco Imparato di @APPLiA_Italia,… - AlexiaLiguori : Associazione dedicata al #fotovoltaico, in una lettera inviata al neo ministro della #transizioneecologica, Roberto… - CR73Arezzo : Un ottima iniziativa della Casa dell'Energia di Arezzo. Siamo orgogliosi di averli come NOSTRI partner per l Associ… - ansa_ambiente : . @italia_solare, Associazione dedicata al #fotovoltaico, scrive a #RobertoCingolani, ministro della… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia associazione La pandemia aggraverà la povertà energetica in Europa "Siamo in un periodo di transizione energetica: i costi non devono ricadere sui consumatori " dice l'associazione " Nessuno deve rimanere escluso dall'accesso all'energia". "La povertà energetica è ...

A gennaio l'inflazione torna positiva. Ma i consumi non stanno crescendo ... dice l'associazione. L'Unione Nazionale Consumatori, a sua volta, considera allarmanti i dati sui ... Un effetto dovuto ai rincari dei beni energetici, dall'energia elettrica (+4,5% nel tutelato) ai ...

Interruzione dell'energia elettrica a Bosco Perrotta: l'ira dell'Associazione Migrantes anteprima24.it Energia: associazione Arte, irragionevole nuovo spostamento fine prezzi tutelati (2) (Adnkronos) - "A livello legislativo (prime bozze della legge 'Concorrenza' del 2015) - ricordano - era stato stabilito il termine del 2016 per il passaggio di tutti i clienti al libero mercato, tale ...

Gualchiera, una nuova vita grazie ai soldi dei pratesi Oltre ai finanziamenti comunali, ora l’associazione conta su diverse sottoscrizioni. Si è mossa anche la multiutility Estra per il rifacimento del tetto e di altre opere ...

"Siamo in un periodo di transizione energetica: i costi non devono ricadere sui consumatori " dice l'" Nessuno deve rimanere escluso dall'accesso all'". "La povertà energetica è ...... dice l'. L'Unione Nazionale Consumatori, a sua volta, considera allarmanti i dati sui ... Un effetto dovuto ai rincari dei beni energetici, dall'elettrica (+4,5% nel tutelato) ai ...(Adnkronos) - "A livello legislativo (prime bozze della legge 'Concorrenza' del 2015) - ricordano - era stato stabilito il termine del 2016 per il passaggio di tutti i clienti al libero mercato, tale ...Oltre ai finanziamenti comunali, ora l’associazione conta su diverse sottoscrizioni. Si è mossa anche la multiutility Estra per il rifacimento del tetto e di altre opere ...