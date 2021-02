ENEA, brevettata compostiera domestica per ridurre i volumi dei rifiuti organici (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – ENEA ha brevettato una compostiera in grado di trasformare i rifiuti organici domestici in compost con elevate qualità agronomiche e nel rispetto dell’ambiente. Come spiega l’Agenzia sul suo portale news, il dispositivo consente di risparmiare sia sull’energia consumata per attivare il processo aerobico che sulla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. “La compostiera sfrutta un sistema di produzione di energia elettrica con pannello fotovoltaico integrato nella struttura che alimenta il sistema di aerazione, con una piccola resistenza elettrica per il pre-riscaldamento del materiale in ingresso. Grazie al controllo della temperatura è anche possibile velocizzare il processo nei periodi freddi”, ha spiegato Daniele Fiorino del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha brevettato unain grado di trasformare idomestici in compost con elevate qualità agronomiche e nel rispetto dell’ambiente. Come spiega l’Agenzia sul suo portale news, il dispositivo consente di risparmiare sia sull’energia consumata per attivare il processo aerobico che sulla tariffa per lo smaltimento dei. “Lasfrutta un sistema di produzione di energia elettrica con pannello fotovoltaico integrato nella struttura che alimenta il sistema di aerazione, con una piccola resistenza elettrica per il pre-riscaldamento del materiale in ingresso. Grazie al controllo della temperatura è anche possibile velocizzare il processo nei periodi freddi”, ha spiegato Daniele Fiorino del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi ...

