Emilia zona arancione, Bonaccini: “Probabile che ci andremo” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Emilia Romagna zona arancione? “Noi già la scorsa settimana abbiamo sfiorato l’arancione. E’ Probabile che ci andremo, stiamo aspettando le determinazioni del Comitato tecnico scientifico e poi la decisione del ministro della Salute come avviene in questi casi”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a margine della posa prima pietra del nuovo centro oncologico a Parma. Con le varianti del Covid che circolano, “e mi pare che in Italia, anche laddove si rimarrà in giallo, comunque i parametri stanno peggiorando, credo sarebbe il caso, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, di trovarci fra Governo e Regioni, e in tal senso ne ho parlato ieri con la neo ministra Gelmini e ho sentito al telefono ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021)Romagna? “Noi già la scorsa settimana abbiamo sfiorato l’. E’che ci, stiamo aspettando le determinazioni del Comitato tecnico scientifico e poi la decisione del ministro della Salute come avviene in questi casi”. Così il presidente dell’-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano, a margine della posa prima pietra del nuovo centro oncologico a Parma. Con le varianti del Covid che circolano, “e mi pare che in Italia, anche laddove si rimarrà in giallo, comunque i parametri stanno peggiorando, credo sarebbe il caso, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, di trovarci fra Governo e Regioni, e in tal senso ne ho parlato ieri con la neo ministra Gelmini e ho sentito al telefono ...

petergomezblog : Monitoraggio Iss: “Rt sale a 0,99, incidenza in crescita”. Campania, Emilia e Molise verso l’arancione. Tutta l’Umb… - Claudia_CIau : RT @ultimenotizie: Zona arancione per Molise, Campania ed Emilia Romagna. Bolzano e Umbria dovrebbero diventare zona rossa, anche se pratic… - bizcommunityit : Covid, Umbria e Bolzano verso la zona rossa. Molise, Campania ed Emilia arancioni - Isabella26V : RT @ultimenotizie: Zona arancione per Molise, Campania ed Emilia Romagna. Bolzano e Umbria dovrebbero diventare zona rossa, anche se pratic… - biciofab : RT @ultimenotizie: Zona arancione per Molise, Campania ed Emilia Romagna. Bolzano e Umbria dovrebbero diventare zona rossa, anche se pratic… -