Elisabetta Gregoraci, ritorno di fiamma? "Le nozze bis in San Pietro"

Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elisabetta Gregoraci è l'ex moglie dell'imprenditore Flavio Briatore, la coppia è ritornata insieme? Scopriamo la verità. La Gregoraci fino a qualche mese fa è stata concorrente del GF Vip, poi ha deciso di abbandonare la Casa per ritornare dal figlio. Ad oggi sembra che ci sia un ritorno di fiamma con l'ex marito, Flavio Briatore.

