Elezioni FIGC | Sibilia | “Deluso da Abete | avevamo un accordo Mi candido per coerenza”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) A tre giorni dalle prossimefederali, il presidente della Lega Dilettanti, Cosimoha parlato così al Corriere delle Sera della sfida a Gabriele Gravina. Sfida che ci sarà nonostante tre anni fa fosse stato siglato untra i due volto a garantire un passaggio di consegne in quest’occasione: “Miper. Voglio rispettare il percorso fatto nel 2018, ero in vantaggio in tutte e tre le votazioni e feci un passo indietro per senso di responsabilità. Il patto con Gravina era sottoscritto anche da Nicchi e Ulivieri”. Lo tirerà fuori?“Non ne ho una copia, pensavo non servisse. Mi auguro che chi ce l’ha abbia il coraggio di mostrarlo. Tradito?, da una persona:. Era il garante, se non avesse ratificato ...

Calciopuntgoal : ELEZIONI FIGC IL FRONTE ANTI SIBILIA NEI DILETTANTI ALZA LA VOCE - SergVessicchio : ELEZIONI FIGC IL FRONTE ANTI SIBILIA NEI DILETTANTI ALZA LA VOCE - sportface2016 : Elezioni #Figc, le dichiarazioni di #Sibilia - battitomilan7 : RT @auro_milan: I tifosi dell’Inter sono concentrati giustamente sul derby di domenica. I dirigenti penso invece che siano più occupati dal… - auro_milan : I tifosi dell’Inter sono concentrati giustamente sul derby di domenica. I dirigenti penso invece che siano più occu… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni FIGC

Marcello Di Dio per 'il Giornale' gravina e sibilia foto mezzelani gmt Lunedì il calcio eleggerà il suo presidente: Gabriele Gravina, in carica dall' ottobre 2018, cercherà la riconferma sfidando il ...Cosimo Sibilia ha parlato delle prossimedellain programma il 22 febbraio Cosimo Sibilia è, insieme a Gabriele Gravina, uno dei candidati alledel prossimo 22 febbraio per la carica di presidente della. E in una ...Cosimo Sibilia ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera', esplicitando alcune considerazioni in merito alle elezioni federali. Il presidente della Lega Dilettanti ha esplicitato la volontà ...Lunedì sarà sfida tra Gravina e Sibilia per le elezioni federali. In ballo, di nuovo, la riforma dei campionati e l'attenzione alle infrastrutture ...