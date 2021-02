Eletto il nuovo patriarca serbo, cordiali rapporti con cattolici (Di venerdì 19 febbraio 2021) Viene intronizzato oggi, nella cattedrale di Belgrado dedicata all'arcangelo Michele, il nuovo patriarca della Chiesa ortodossa serba, Porfirije Peric. Sinora metropolita di Zagabria e Lubiana, Porfirije, uomo cordiali rapporti ecumenici con il mondo cattolico, è stato Eletto giovedì dal Santo Sinodo. Succede al patriarca Irinej Gavrilovic, deceduto novantenne il 20 novembre scorso per le conseguenze del Covid-19. Il presidente della Repubblica serba, Aleksander Vucic, ha subito inviato un messaggio augurale al nuovo patriarca: "A nome della Repubblica di Serbia, di tutti i nostri cittadini di fede ortodossa, le auguro un ministero lungo e fruttuoso nella vigna del Signore per amore di Cristo, così come per l'onore del popolo serbo e ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 febbraio 2021) Viene intronizzato oggi, nella cattedrale di Belgrado dedicata all'arcangelo Michele, ildella Chiesa ortodossa serba, Porfirije Peric. Sinora metropolita di Zagabria e Lubiana, Porfirije, uomoecumenici con il mondo cattolico, è statogiovedì dal Santo Sinodo. Succede alIrinej Gavrilovic, deceduto novantenne il 20 novembre scorso per le conseguenze del Covid-19. Il presidente della Repubblica serba, Aleksander Vucic, ha subito inviato un messaggio augurale al: "A nome della Repubblica di Serbia, di tutti i nostri cittadini di fede ortodossa, le auguro un ministero lungo e fruttuoso nella vigna del Signore per amore di Cristo, così come per l'onore del popoloe ...

