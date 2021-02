El Internado – Las Cumbres | su Prime Video il reboot del teen drama thriller di Antena 3

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 19 febbraio 2021) El- LasUn collegio situato nell’imponente edificio di un vecchio monastero è il “protagonista” di El: Las, la nuova serie iberica disponibile da oggi sudi El, andata in onda dal 2007 al 2010 su3 per sette stagioni, la produzione ha avuto meno fortuna in Italia, visto che Mediaset, prima sul canale a pagamento Joi e poi in chiaro su La5, ha trasmesso soltanto ledue annate della serie, non dando mai la possibilità ai telespettatori di scoprire come si sarebbero concluse tutte le vicende (malgrado la serie si fosse ritagliata una nicchia di appassionati). A distanza di 11 anni, Amazon ha deciso di investire ancora sul progetto, con nuovi ...