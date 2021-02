Editoria: agenzia Lombardia Notizie da oggi in stato di agitazione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Lombardia Notizie, l'agenzia di stampa della giunta della Regione Lombardia, è da oggi in stato di agitazione. Lo comunica il cdr dell'agenzia "Ogni giorno, dal 21 febbraio 2020, con spirito di responsabilità e assoluto rispetto per i cittadini lombardi che durante l'emergenza-Covid dovevano essere tempestivamente e quotidianamente informati, la redazione di Lombardia Notizie, l'agenzia di stampa della giunta regionale, ha lavorato senza soste, così come è sempre stato nella sua storia ultradecennale. Cessata la fase emergenziale più acuta e pressante, Lombardia Notizie rende noto che si trova costretta a svolgere la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) -, l'di stampa della giunta della Regione, è daindi. Lo comunica il cdr dell'"Ogni giorno, dal 21 febbraio 2020, con spirito di responsabilità e assoluto rispetto per i cittadini lombardi che durante l'emergenza-Covid dovevano essere tempestivamente e quotidianamente informati, la redazione di, l'di stampa della giunta regionale, ha lavorato senza soste, così come è semprenella sua storia ultradecennale. Cessata la fase emergenziale più acuta e pressante,rende noto che si trova costretta a svolgere la ...

