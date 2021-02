Ecuador | Santi Pachakutik | “Voto falsato | marciamo fino a Quito”

Ultime Notizie dalla rete : Ecuador Santi

Redattore Sociale

"Arriveremo fino alla sede centrale del Consejo Nacional Electoral, a Quito, per far capire che stiamo vigilando sul suo lavoro. Seguiremo vie legali e pacifiche, ma lotteremo fino alla fine"....... rap sgangherati, messaggi taglienti, nomi e cognomi, "e padroni". Lo stesso Rejecto lo ...è ancora in prigione a Londra dopo aver chiesto ed ottenuto asilo politico all'ambasciata dell'. ..."Arriveremo fino alla sede centrale del Consejo Nacional Electoral, a Quito, per far capire che stiamo vigilando sul suo lavoro. Seguiremo vie legali e pacifiche, ma lotteremo fino alla ...Chi sarà decretato ufficialmente secondo classificato al primo turno dovrà sfidare al ballottaggio il socialista Andrés Arauz, ...