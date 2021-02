Ecco come sarà la Maturità 2021: l’annuncio del ministro dell’Istruzione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il neoministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha anticipato al Corriere della Sera come sarà strutturata la Maturità 2021. TIZIANA FABI/AFP via Getty ImagesAll’esame di Maturità 2021 non ci saranno le prove scritte ma solamente i colloqui orali, come accaduto lo scorso anno a causa della pandemia da coronavirus. Ad annunciarlo è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il successore di Lucia Azzolina ha spiegato che l’orale sarà discusso dagli studenti davanti alla commissione, sulla base di un elaborato “ampio e personalizzato sulle materie di indirizzo”, concordato precedentemente con il consiglio di classe. ... Leggi su ck12 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il neoPatrizio Bianchi ha anticipato al Corriere della Serastrutturata la. TIZIANA FABI/AFP via Getty ImagesAll’esame dinon ci saranno le prove scritte ma solamente i colloqui orali,accaduto lo scorso anno a causa della pandemia da coronavirus. Ad annunciarlo è ilPatrizio Bianchi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il successore di Lucia Azzolina ha spiegato che l’oralediscusso dagli studenti davanti alla commissione, sulla base di un elaborato “ampio e personalizzato sulle materie di indirizzo”, concordato precedentemente con il consiglio di classe. ...

