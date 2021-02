“E se scappassimo dalla Terra e andassimo su Marte?” Lo spot del movimento di Greta Thunberg che ironizza sulla missione Nasa

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “E sesu?” Inizia da questa domanda il nuovo e virale cortometraggio delFridays For Future. Ieri il Rover Perseverance dellaè atto su, unendosi all’orbiter Hope degli Emirati Arabi Uniti e all’orbiter cinese Tianwen-1 e al duo rover, anch’essi appena arrivati. Sembra una buona notizia, ma – è il messaggio sarcastico del corto – “è solo una buona notizia per coloro che sono miliardari o leader mondiali, il famoso 1%. Tutti gli altri sono semplicemente sfortunati: il 99% dovrà rimanere, allora faremo meglio a salvare questo Pianeta, non abbiamo scelta” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

