È online il video ufficiale del singolo “MOSTRO” di Federica Carta

Esce oggi, venerdì 19 febbraio, "MOSTRO", il nuovo singolo di Federica Carta, una profonda ballata che racconta la bellezza e la forza di sentirsi fragili, da oggi in rotazione radiofonica, su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip ufficiale (http://www.youtube.com/watch?v=nKmhc7rJzns). Federica Carta in questo brano, si ritaglia un momento di intimità per imparare ad ascoltare e liberarsi delle voci che nei momenti bui possono annebbiare l'immagine che abbiamo di noi stessi. «Ho raccontato a Riccardo Scirè e Galeffi tutto quello che volevo esprimesse il pezzo.- Ho passato gran parte del mio 2020 cercando di sentirmi migliore per me stessa e con "MOSTRO" voglio essere vicina a chi si ritrova in balia delle ...

