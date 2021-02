E’ miliardario, ha 23 anni e si è comprato il Sunderland “per fare come papà” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Kyril Louis-Dreyfus ha 23 anni e un patrimonio stimato da Forbes che si aggira sui 5 miliardi di euro (26 se parliamo delle società di famiglia). E si è comprato il Sunderland. Il più giovane presidente della storia del calcio inglese ha un piano: fare del Sunderlund un nuovo Marsiglia, ovvero fare “come fece papà”. Perché il papà di Kyril era Robert Louis-Dreyfus, morto di leucemia nel 2009, storico patron che negli anni 90 comprò la squadra francese in Ligue 2 e la portò in finale di Coppa UEFA nel 2000, Il figlio, Kyril, ha fatto apprendistato in management sportivo al Marsiglia, club del quale la madre Margarita Louis-Dreyfus ha mantenuto il 5% delle quote dopo la cessione del pacchetto di maggioranza nel 2016. La società di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) Kyril Louis-Dreyfus ha 23e un patrimonio stimato da Forbes che si aggira sui 5 miliardi di euro (26 se parliamo delle società di famiglia). E si èil. Il più giovane presidente della storia del calcio inglese ha un piano:del Sunderlund un nuovo Marsiglia, ovverofece”. Perché ildi Kyril era Robert Louis-Dreyfus, morto di leucemia nel 2009, storico patron che negli90 comprò la squadra francese in Ligue 2 e la portò in finale di Coppa UEFA nel 2000, Il figlio, Kyril, ha fatto apprendistato in management sportivo al Marsiglia, club del quale la madre Margarita Louis-Dreyfus ha mantenuto il 5% delle quote dopo la cessione del pacchetto di maggioranza nel 2016. La società di ...

