È ancora caos scuole, a Villaricca si torna in classe in anticipo: il Tar accoglie il ricorso (Di venerdì 19 febbraio 2021) scuole aperte a partire da lunedì a Villaricca e a Marano. Il Tar della Campania ha accolto i ricorsi presentati contro la chiusura delle scuole nei due comuni in provincia di Napoli. Sia a Marano che a Villaricca un'ordinanza sindacale prescriveva lo stop alla didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado fino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

