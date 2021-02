Dura condanna per Mago Ermes | è accusato di aver narcotizzato e violentato una donna

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria a Vico (Ce) – Unapronunciata dal giudice Ivana Salvatore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai danni di un 67enne di Santa Maria a Vico, meglio noto come. Sette anni e quattro mesi, un anno in meno rispetto alla richiesta del pm. L’uomo è statodi violenza sessuale nei confronti di unache si era rivolta a lui per risolverle dei problemi sentimentali. Stando alla ricostruzione, la, dopo una cena a casa del, si era risvegliata intorpidita e in uno stato confusionale, tanto da sbandare un paio di volte quando si è messa alla guida della sua auto. Tutto ciò l’ha costretta a un ricovero e successive analisi dalle quali sono emerse tracce di ...

