Dramma nel Casertano, operaio cade da cestello e muore (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Tragico infortunio sul lavoro nel Casertano, dove il 56enne Biagio Mormile, di Crispano (Napoli), è deceduto dopo essere caduto dal cestello di un braccio meccanico, facendo un volo di quasi quindici metri. È la quarta vittima del lavoro da inizio dell'anno in provincia di Caserta. Dai primi accertamenti effettuati dalla Polizia di Stato (Commissariato di Aversa), è emerso che la vittima stava tinteggiando la facciata di un capannone nell'area industriale di Carinaro; sembra che il lavoratore stesse manovrando, utilizzando i comandi del cestello, sia quest'ultimo che lo stesso mezzo a quattro ruote dove è montato il braccio meccanico. Proprio il mezzo a terra dovrebbe essersi capovolto, forse dopo che una ruota ha preso una buca, portando con sé il braccio ed il cestello;

