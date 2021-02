Draghi, un voucher per ricollocare i lavoratori: via al piano da 3,5 miliardi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cinquecento milioni già disponibili con la legge di Bilancio e altri 3 miliardi inseriti nel piano nazionale di ripresa e resilienza. L?assegno di ricollocazione che Mario Draghi ha... Leggi su ilmattino (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cinquecento milioni già disponibili con la legge di Bilancio e altri 3inseriti nelnazionale di ripresa e resilienza. L?assegno di ricollocazione che Marioha...

