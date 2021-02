Draghi punge la Corte dei Conti sulla lunghezza dei processi

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Di fatto un botta e risposta: istituzionalmente garbato ma diretto. Ladei, con il suo presidente Guido Carlino, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, segnala al neo premierche l’utilizzo dei fondi in arrivo del Piano Nazionale di Ripresa Resilienza deve essere “corretto e attento” per sostenere la ripresa, e che il dispiegamento stesso del Pnrr “richiederà sforzi enormi e grande attenzione nell’impiego delle ingenti risorse”, come ha sottolineato poi il procuratore generale Angelo Canale avvertendo che “non un euro dovrà essere sprecato o dovrà finire nelle tasche dei profittatori, dei disonesti, dei criminali”. Un imperativo categorico per tutti, decisori politici, pubbliche amministrazioni, forze di polizia, magistrature. Raccolto da Mario, che considera ...

'Difficile spiegare che l'Italia si possa risollevare con gli stessi che l'hanno affossata',Giorgia Meloni. ' Anche perché dalla composizione del governo, presidente, si direbbe che lei ...'Il discorso di? Un ottimo inizio (mi scuso per non aver consultato l'intergruppo per dirlo)',Matteo Orfini. Emma Bonino avverte saggiamente l'amico premier: 'Non sarà sempre come oggi: ...Giorgia Meloni alla Camera durante l'intenzione di voto: "Noi la incalzeremo. La sua autorevolezza non nasconde l'incapacità di certi ministri" ...No alla fiducia soltanto da Fdi, da qualche dissidente 5S e da Sinistra italiana, oggi in tarda serata il voto anche alla camera dei deputati, dove Draghi sarà alle 9 ...