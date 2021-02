Draghi è stato santificato | Faccia l' antidoping Cruciani stuzzica Romano ed è rissa in tv

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Novella Toloni A Dritto e Rovescio il giornalista ha punzecchiato l'esponente del Partito Democratico sul nuovo governo e sull'emergenza Covid facendogli perdere le staffe L'ultima puntata di Dritto e Rovesco è stata decisamente infuocata. A scaldare gli animi, sui temi del nuovo governoe sulla questione lockdown ed emergenza Covid-19, ci ha pensato Giuseppeche ha cercato di mettere alle strette Andrea, l'esponente del Pd intervenuto in collegamento esterno, che alla fine ha perso le staffe. Nello studio di Paolo Del Debbio, Giuseppeè partito forte, commentando l'arrivo dell'ex presidente della Bce, Mario, alla guida del nuovo esecutivo. Per farlo il conduttore della trasmissione radiofonica "La Zanzara" ha scelto di partire dalla maglietta ...

... lodell'economia mondiale e i rapporti con la Cina. Procediamo con ordine. Solo formalmente, quello in calendario oggi, si tratta di una prima volta per Mario. Che, se è vero si ...... Federico Caffè ha formato generazioni di economisti e manager del nostro Paese ed èsotto i suoi insegnamenti anche l'attuale presidente del Consigliocon cui si formerà fino a ...Con 535 sì, 56 no e 5 astenuti il governo di Mario Draghi ha ottenuto il via libera anche dalla Camera dei Deputati ed è entrato nella pienezza dei poteri. Con questo risultato, Draghi si pone al terz ...Quest'anno il distretto degli Schützen di Bozen organizza in forma virtuale la tradizionale commemorazione di Andreas Hofer, in ricordo dell'eroe del Tirolo fucilato dai francesi il 20 febbraio 1810 a ...