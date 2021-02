Draghi boccia la didattica a distanza | giusto andare a scuola fino al 30 giugno

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il problema non è aver perso tempo o meno. Il problema è che laha creato buchi qualitativi e quantitativi. Lo ha confermato il presidente del Consiglio Marionel suo discorso al Senato, di fattondo la condizione di insegnamento in remoto che ancora riguarda il 50% degli studenti delle scuole superiori e che, a macchia di leopardo, è toccata anche ai più piccoli nel corso degli ultimi mesi. “Le ragazze e i ragazzi hanno avuto, soprattutto quelli nelle scuole secondarie di secondo grado, il servizio scolastico attraverso lache, pur garantendo la continuità del servizio, non può non creare disagi ed evidenziare diseguaglianze – ha spiegato l’ex presidente della Bce chiedendo la fiducia il 17 febbraio a palazzo Madama – un dato ...

SimoneCosimi : #Draghi boccia la #DaD: 'Un dato chiarisce meglio la dinamica attuale: a fronte di 1.696.300 studenti delle scuole… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #14febbraio: la priorità di #Draghi è mettere in sicurezza il… - AlessioColzani : ?? MARIO #DRAGHI BOCCIA LE 'PRIMULE': SIAMO SERI Il premier fa a pezzi il 'piano vaccini' di Speranza e Arcuri - massimil_perna : Il mio editoriale sul Megafono di oggi #ilmegafonoorg Editoriale #Draghi #draghiPremier #GovernoDraghi… - rumba15342942 : RT @silvio_garofalo: @La7tv Se fosse per voialtri pusillanimi avremmo Conte, Bonafede, Catalfo, Boccia. Da oggi dovremo accontentarci di Dr… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi boccia

Il Sole 24 ORE

Evidentemente l'europeismo della destra e della Lega vale solo per il governo'. E anche nel passaggio dell'ordine del giorno in cui si chiedeva alla Regione di sostenere le associazioni di ...Andrea De Priamo, capogruppo di FdI,il documento contabile "con tagli importanti, molto ... alle prese con i 15 dissidenti espulsi per non aver votato la fiducia al governoe con il nodo ...Scelta simbolica? Mica tanto. Ma i problemi rimangono perché l'epidemia non evapora col cambio di governo: prof e studenti devono essere immunizzati rapidamente e serve un sistema per contenere in mod ...Sostenitore di Draghi, è l'uomo che sposta l'asse del governo verso gli interessi del Nord. È l'unico politico tra i tecnici che toccheranno le risorse del ...