Draghi al battesimo della politica, 20 ore tra citazioni e inchini (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – Mercoledì in Senato ha chiuso con l'invito a "validare" la stima che in tanti gli avevano tributato, ieri un più ecumenico "spero condividiate lo sguardo rivolto al futuro che caratterizzerà la mia missione". Lunga standing ovation quasi unanime, in tutto l'emiciclo dell'aula della Camera.Finisce così, alle 18,30, con una replica di pochi minuti, la maratona parlamentare del presidente del Consiglio Mario Draghi: quella verbale però è stata essenziale, neanche due ore in tutto fra Camera e Senato, la maratona fisica invece è da primato: più di dieci ore ieri al Senato (è arrivato in fondo, alla mezzanotte, per ascoltare l'esito del voto di fiducia, era stato puntualissimo alle 10 la mattina). E ha replicato alla Camera: in Aula dalle 8.30, fino a sera, ancora si salta la cena.

