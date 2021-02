Dopo Spagna e Francia anche l’Italia avrà il ministero per la transizione ecologica (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il ministero della transizione ecologica passerà alla storia come il ministero più importante di cui non avevamo mai sentito parlare. Se fino a pochi anni fa il tema dell’ecologia era di appannaggio (quasi) esclusivo dell’ormai defunto partito dei Verdi, negli ultimi tempi, complice l’inclusione nelle linee guida del Recovery Fund, la vocazione ecologica sembra essere diventata propria di tutti partiti. Tutti vogliono piantare la bandierina nella speranza di riuscire a raccogliere il voto della platea sempre più ampia di elettori attenti alle tematiche ambientali. Sulla scia di quanto già avvenuto in Spagna e Francia, il Presidente del Consiglio Draghi ha deciso di istituire anche in Italia un nuovo ministero per rendere il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildellapasserà alla storia come ilpiù importante di cui non avevamo mai sentito parlare. Se fino a pochi anni fa il tema dell’ecologia era di appannaggio (quasi) esclusivo dell’ormai defunto partito dei Verdi, negli ultimi tempi, complice l’inclusione nelle linee guida del Recovery Fund, la vocazionesembra essere diventata propria di tutti partiti. Tutti vogliono piantare la bandierina nella speranza di riuscire a raccogliere il voto della platea sempre più ampia di elettori attenti alle tematiche ambientali. Sulla scia di quanto già avvenuto in, il Presidente del Consiglio Draghi ha deciso di istituirein Italia un nuovoper rendere il ...

